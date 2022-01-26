Milli sporcu İklim Şentunalı, Çıldır gölünde buz pateni gösterisi

Buz pateni milli takım sporcusu İklim Şentunalı, Ardahan Çıldır gölü üzerinde buz pateni gösterisi yaptı. Şentunalı'nın, donan göl üzerindeki performansı sosyal medya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Ardahan ve Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü’nün buz tutması renkli görüntüler sunmaya devam ediyor. Yüzeyinin tamamı donan Çıldır Gölü’ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, atlı kızağın yanında bisikletle gezinti de yapabiliyor.

Son alarak donan göl üzerinde artistik buz pateni milli sporcusu İklim Şentunalı gösteri yaptı.

Ay-yıldızlı sporcunun gösterisi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Milli sporcu Şentunalı, Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan Çıldır Gölü üzerinde sergilediği buz pateni performansını sosyal medya hesabından da paylaştı. Şentunalı’nın buz tutan göl üzerindeki dansı kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.