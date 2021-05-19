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Milli sporcular Nemrut’un zirvesinde İstiklal Marşı okudu

Adıyaman’da milli sporcular 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda farklı bir etkinliğe imza attı.

Güncellenme: 10:11, 19/05/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Milli sporcular Nemrut’un zirvesinde İstiklal Marşı okudu

Adıyaman'da milli sporcular, Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağı'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan, 2206 metre yükseklikte devasa heykeller, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli sporcuları ağırladı. Milli sporcular ellerinde Türk Bayrakları ile zirveye tırmandı.

Çeşitli spor branşlarındaki milli sporcular, Nemrut Dağı zirvesinde İstiklal Marşı okudu. Sporcular İstiklal Marşı'nın ardından kendi spor dallarıyla ilgili gösteri yaptı. Milli sporcular geçmiş yıllara göre pandemi nedeniyle kutlamaların coşkulu geçmediğini ancak, Nemrut Dağı zirvesinde etkinlik yapmanın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

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