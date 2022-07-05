Milli sporcuların 2022’deki sponsoru Adidas oldu

Adidas, 25 Haziran’da Cezayir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları ile başlayarak, Türk Milli sporcularının 2022 yılında katılacağı uluslararası organizasyonlarda ürün tedarikçisi oldu.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Çoklu Spor Organizasyonları ile yapılan anlaşma kapsamında, Akdeniz Oyunları, Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali ve İslami Dayanışma Oyunları organizasyonlarında yaklaşık 1350 milli sporcu törenlerde adidas ürünleri giyecek.

Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, anlaşma ile ilgili şunları söyledi:

“Yeniden Gençlik ve Spor Bakanlığımızla, milli sporcularımızın kullanacağı ürünler ile ilgili işbirliği yapmak, bu büyük sorumluluğu üstlenmek çok gurur verici. Milli sporcularımızın en iyi potansiyellerine en kaliteli ürünlerimizle ulaşmalarını sağlamak ve hedeflerine ulaşmalarında katkıda bulunmak motivasyonumuzu ve heyecanımızı artırıyor.”