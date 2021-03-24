Milli sporcunun eşi kalp krizine yenildi, acı haberi yarışmadayken aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan Paralimpik Milli Sporcu Muharrem Korhan Yamaç'ın eşi 46 yaşındaki Emel Yamaç evinde kalp krizi geçirdi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 2004 Atina’da Paralimpik Oyunları’nda şampiyon olan milli sporcunun eşi Emel Yamaç’ın yakınlarının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NDE YARIŞTAYDI

Muharrem Korhan Yamaç’ın üzücü haberi alır almaz Birleşik Arap Emirlikleri’nde devam eden Para Atıcılık Dünya Kupası’na ara vererek Bodrum'a geldiği vurgulandı. Açıklamada, “Milli atıcı ve ülkemizin paralimpik oyunlarındaki ilk şampiyonu Güneydoğu gazisi Muharrem Korhan Yamaç’ın eşi Emel Yamaç’ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Emel Yamaç’ın cenazesi 26 Mart Cuma günü Ankara Karşıyaka Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Milli sporcumuzun acısını paylaşıyor, sevgili eşine Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz” denildi.