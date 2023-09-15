Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu Japonya’ya transfer oldu

Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu Japonya'ya transfer oldu... A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Derya Cebecioğlu, Japonya ekibi Kurobe AquaFairies'e imza attı.

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Türk Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Derya Cebecioğlu, Japonya’ya transfer oldu. Geçtiğimiz sezon FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Cebecioğlu, Japonya’nın güçlü temsilcisi Kurobe AquaFairies’e transfer oldu.

Japonya ekibi Kurobe AquaFairies tarafından yapılan resmi açıklamada, genç smaçörün transferinin sonuçlandığı ve sözleşme imzalandığı duyuruldu. Derya Cebecioğlu, önceki sezonlarda Türkiye’nin önemli kulüplerinden VakıfBank forması giymişti.

Kurobe AquaFairies’in resmi sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından Derya Cebecioğlu, hayranlarına bir mesaj gönderdi. Genç oyuncu, “Şu an olimpiyat elemeleri için Japonya’dayım. Şimdiden enerjinizi hissediyorum. Japonya’da olduğum için mutluyum. En kısa sürede takım için mücadele etmek ve başarılı bir sezon geçirmek istiyorum. Yakında görüşmek üzere.” şeklinde duygusal bir açıklama yaparak yeni döneme heyecanla hazırlandığını ifade etti.

Derya Cebecioğlu’nun Japonya’daki kariyeri ve Kurobe AquaFairies ile performansı spor dünyasında büyük bir merakla bekleniyor.