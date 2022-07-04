Milli voleybolcu Efe Bayram, Cisterna’ya transfer oldu

A Milli Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Efe Bayram, İtalya takımlarından Top Volley Cisterna'ya transfer oldu. İtalyanların "yakışıklı ve yetenekli" diye bahsettiği 20 yaşındaki smaçör Efe Bayram, transfer sonrası ilk açıklamalarını yaptı.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz sezon Efeler Ligi’nde Halkbank forması giyen milli voleybolcu Efe Bayram, İtalya ekiplerinden Top Volley Cisterna ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Türk voleybolunun yükselen yıldızları arasında gösterilen ve geçen sezon Halkbank formasıyla 257 sayı kaydeden 20 yaşındaki smaçör Efe Bayram, transfer sonrası İtalya basınına açıklamalar yaptı. Corriere dello Sport’ta yer alan haberde, Efe Bayram’ın Türk voleybolunun umut vadeden en önemli yetenekleri arasında olduğu belirtildi. ‘Yakışıklı ve iyi yetiştirilmiş’ tanımlarının yapıldığı haberde, Efe Bayram’ın yeteneklerinden bahsedildi.

EFE BAYRAM: “TEKLİF GELDİĞİNDE…”

Cisterna’yı seçme sebebini anlatan Efe Bayram, “Bu kulübü seçmeme neden olan çok şey var. Cisterna’nın büyük bir voleybol geçmişi var. Çocukluğumdan beri biliyorum. Bu fırsat geldiğinde bir an tereddüt etmeden evet dedim” ifadelerini kullandı.

Voleybola başladığından beri İtalya’da oynama hayali kurduğunu söyleyen Efe Bayram, “Kesinlikle dünyanın en güçlü ligi ve şimdi orada oynayacağım. Bana büyük bir motivasyon sağlıyor” dedi.

Genç yaşına rağmen önemli isimlerle birlikte oynadığının altını çizen Efe Bayram, “Sahip olduğum her şeyi vereceğim. Her gün kendimi geliştirmek için uğraşacağım. Baranowicz ile birlikte oynadım. Beni çok iyi tanıyor. Bu benim için iyi bir şey ve onunla tekrar aynı takımda olacağım için mutluyum. Ligin olabildiğince hızlı başlamasını istiyorum” şeklinde konuştu.