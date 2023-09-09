Milli yüzücü Kuzey Tunçelli’den bir dünya şampiyonluğu daha geldi

Fenerbahçe'nin gururu milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bir kez daha altın madalyayı kucakladı. 16 yaşındaki yetenek, bu kez 1500 metre serbest stil yarışında zafer kazandı.

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Fenerbahçe’nin gururu milli yüzücü Kuzey Tunçelli, uluslararası arenada parladı ve bir dünya şampiyonluğuna daha imza attı. İsrail’in Netanya şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbest stil yarışında mücadele eden Tunçelli, 14:59.80’lik muhteşem derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Sadece 16 yaşındaki bu genç yetenek, uluslararası yüzme sahnesinde adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbest stildeki zaferiyle birlikte, Kuzey Tunçelli’nin başarısı göz kamaştırıcı oldu. Yarışı Güney Kore’den Junwoo Kim gümüş madalyayla tamamlarken, Çin’den Zhanshuo Zhang bronz madalyanın sahibi oldu.

Kuzey Tunçelli, sadece birkaç gün önce 800 metre serbest stil yarışında gösterdiği olağanüstü performansla Dünya gençler şampiyona rekorunu egale ederek altın madalya kazanmıştı. Türk yüzme camiası, bu genç yeteneğin gelecekteki büyük başarılarına tanık olmaktan büyük heyecan duyuyor.