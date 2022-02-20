Milliler, Avrupa Taekwondo Şampiyonası’na 2 kota aldı

Milli taekwondocular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına kota puanı veren Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası’da 2’si altın 4 madalya kazandı.

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Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) Tarafından Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası'da büyükler kategorisinde ilk gün müsabakaları yapıldı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına 20 kota puanı veren organizasyonda büyükler kategorisinde 6 sıklette müsabakalar yapılırken, sporcular 2 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Kadınlar 46 kiloda Emine Gögebakan ve +73 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazanırken, erkekler 54 kiloda Görkem Polat ve 68 kiloda Ferhat Can Kavurat bronz madalyanın sahibi oldu. Altın madalya kazanan sporcular Emine Gögebakan ve Nafia Kuş, Mayıs ayında İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Büyükler Taekwondo Şampiyonası için Türkiye’ye ekstra kota kazandırdı.

Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası, yarın büyükler kategorisinde 5 sıklette yapılacak müsabakalarla devam edecek.