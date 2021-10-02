Milliler dünya şampiyonu

Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, namağlup dünya şampiyonu oldu.

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İtalya’nın Chianciano Terme kentinde düzenlenen 4’üncü Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası’nda İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, namağlup şampiyon oldu.

Finalde ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelen Türkiye, ilk iki seti 25-23 ve 25-22 alarak 2-0 öne geçti. Sonraki setleri İtalya, 25-18 ve 25-22 skorlarla kazandı ve durum 2-2’ye geldi. Karar setine çok iyi başlayan Türkiye, büyük çekişmeye sahne olan seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı ve şampiyon oldu.

Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan milliler, şampiyonluk kupası ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı.