Milliler’den altın madalya
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları Oyunları'nda Takım Kata kategorisinde ay-yıldızlı takım altın madalya kazandı.
Brezilya’da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları Oyunları’nda Fatih Çiçek, Sabri Kıroğlu ve Burak Mert Can ile mücadele eden Türkiye Milli Takımı, kata kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları
Takım Kata kategorisinde Milli Takımımıza altın madalyayı getiren performans pic.twitter.com/MwkZGSm14S
— TRT Spor (@trtspor) May 2, 2022