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Milliler’den altın madalya

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları Oyunları'nda Takım Kata kategorisinde ay-yıldızlı takım altın madalya kazandı.

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Milliler’den altın madalya

Brezilya’da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları Oyunları’nda Fatih Çiçek, Sabri Kıroğlu ve Burak Mert Can ile mücadele eden Türkiye Milli Takımı, kata kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.