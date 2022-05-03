Milliler’den altın madalya

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları Oyunları'nda Takım Kata kategorisinde ay-yıldızlı takım altın madalya kazandı.

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Brezilya’da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları Oyunları’nda Fatih Çiçek, Sabri Kıroğlu ve Burak Mert Can ile mücadele eden Türkiye Milli Takımı, kata kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.