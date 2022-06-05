Milliler’in bileği bükülmüyor

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i mağlup etti ve dörtlü finallere kaldı.

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Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu’ndaki üçüncü maçında Portekiz’i 3-0 mağlup etti.

Böylece grubunu namağlup lider tamamlayan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, dörtlü finallere adını yazdırdı.

NEDİM ÖZBEY: ÇOK MUTLUYUZ

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Nedim Özbey, namağlup olarak dörtlü finallere katılmaya hak kazandıklarını belirterek, “3-0 kazandık bu galibiyetle burada Trabzon halkının desteğiyle dörtlü finallere namağlup olarak katılmaya hak kazandık. Çok önemli bir seyirci topluluğu vardı. Öncelikle Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutluyorum. Gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum ve burada inanılmaz bir seyircinin bize katkısı ilk set biraz zorlandık, toparlandık kendimize geldik ve aldık. Arkasından öbür sette de çok iyi oynadık. Bundan sonra da dörtlü finallerde Hırvatistan’da oynayacağımız ekiplerimizi bekleyeceğiz onun içinde çok mutluyuz” dedi.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Saadettin Deneri (Türkiye), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Türkiye: Volkan Döne, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Yiğit Gülmezoğlu, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija (Yasin Aydın, Baturalp Burak Güngör, Arda Bostan, Vahit Emre Savaş, Mirza Lagumdzıja, Faik Samed Güneş, Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Ulu)

Portekiz: Sinfronio, Marques, Casas, Da Silva, Marco Evan Ferreira, Lourenco Martins (Pereira, Cveticanin, Alexandre Ferreira, Phelipe Martins, Cunha, Tavares, Tiago Militao Carvalho Ribeiro Pereira, Rafael Santos)

Setler: 25-22, 25-15, 25-18

Süre: 79 dakika (28, 27, 24)