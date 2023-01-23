Minik karting yarışçısı İskender Zülfikari sezona zaferle başladı

Winter Cup Organizasyonu'nda yarışan karting sporcusu İskender Zülfikari, son virajda ilk sıraya yükselerek yarışı kazandı.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 11 yaşındaki İskender Zülfikari 2023 sezonun ilk yarışı için İtalya Lonato pistine çıktı.

Organizasyonda kar yağışı ve pistin buzlanması nedeniyle antrenman seansları yapılamadı. 62 sporcunun yarıştığı minikler kategorisinde yarışan İskender, teknik sorunlar sebebiyle sıralama turlarını 16. olarak tamamlarken, eleme turlarına ise 13. sırada başladı.

İskender Zülfikari, iki ikincilik, bir dokuzunculuk ve bir de birincilikle tamamladığı elemelerin ardından super heat seansını birinci tamamlayıp finale üçüncü sırada başlama hakkı kazandı. Finalde son viraja kadar rakibini yakından takip eden İskender, son virajda ilk sıraya yükselerek yarışı kazandı.

İlk yarışını İtalya’da kazanan İskender Zülfikari, WSK serisi yarışlarına hazırlanacak. (AA)