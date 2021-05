Moto3 Dünya Şampiyonası’ndaki korkunç kazada feci ölüm

MotoGP’nin alt organizasyonlarından Moto3 Dünya Şampiyonası, yaşanan kaza ile sarsıldı. İtalya Grand Prix’sinin sıralama turlarında İsviçreli 19 yaşındaki Jason Dupasquier, 9’uncu virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek yere düştü.

Jason Dupasquier, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından helikopterle Floransa’daki bir hastaneye kaldırıldı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dün yapılan açıklamada durumunun kritik olduğu belirtilen Jason Dupasquier ile ilgili bugün kötü haber verildi.

We're deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier

On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones

You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi

