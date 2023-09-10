MotoGP San Marino Grand Prix’sini Jorge Martin kazandı

MotoGP'de San Marino Grand Prix zaferi Jorge Martin'in! İspanyol motosikletçi, baştan sona üstün performansıyla zirveyi kucakladı. Marco Bezzecchi ikinci, Francesco Bagnaia ise üçüncü oldu.

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MotoGP Dünya Şampiyonası’nın heyecan veren 12. ayağı, San Marino Grand Prix’i, Prima Pramac takımının yetenekli İspanyol motosikletçisi Jorge Martin’in zaferiyle tamamlandı.

Motosiklet yarışlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan bu mücadele, 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti’nde gerçekleşti ve toplamda 27 tur süren bir müsabaka oldu.

Dün pole pozisyonunu elde eden ve sprint yarışını birinci sırada tamamlayan Martin, bugünkü ana yarışı da baştan sona üstün bir performansla geçerek 41:33.4210’luk derecesiyle finiş çizgisini birinci sırada geçti.

BEZZECCHI İKİNCİ SIRAYI ALDI

Liderin 1.350 saniye arkasında yer alan Mooney VR46 ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi ikinci sırayı alırken, liderin 3.812 saniye gerisindeki Ducati Lenovo takımının İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia ise üçüncü oldu.

Francesco Bagnaia, 283 puanla pilotlar klasmanında liderliğini sürdürdü, ve son şampiyon olan Bagnaia’yı, 247 puanla Jorge Martin takip etti.

Sezonun 13. yarışı, Hindistan Grand Prix’i, 24 Eylül’de gerçekleşecek. MotoGP Dünya Şampiyonası’nda pilotlar klasmanında ilk beş sıra şu şekilde sıralandı: