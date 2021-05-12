MotoGP’de bir sonraki durak Fransa

Le Mans Pisti'nde yapılacak yarışta gözler Red Bull sporcusu Marc Marquez'in üzerinde olacak. Sonuncusu 2019'da olmak üzere 6 MotoGP Dünya Şampiyonluğu bulunan başarılı pilot, sakatlığı sonrasında ilk zaferine Fransa'da ulaşmak isterken; genç Red Bull sporcusu Deniz Öncü de Fransa'da Moto3 kategorisinde birincilik arayacak.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 sezonunda yarış heyecanı Fransa'ya taşınıyor. MotoGP takviminin 5. yarışında pilotlar Le Mans Pisti'nde birincilik için mücadele edecek. 4.2 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden gerçekleşecek yarışta gözler sakatlığı sonrasında ilk birinciliğini arayan Red Bull sporcusu Marc Marquez'in üzerinde olacak. Sonuncusu 2019'da olmak üzere 6 kez MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Marc Marquez, 2020 MotoGP takviminin açılış yarışı olan İspanya GP'sinde kaza geçirerek sağ kolunu kırmıştı. Bu nedenle 2020 sezonunu yarışamadan geçiren Red Bull sporcusu, geri dönüşünü Portekiz'de gerçekleştirmişti. Marquez'in zafer aradığı MotoGP Fransa yarışı TSİ 15.00'te başlayacak.

Deniz Öncü Moto3'te ilk birinciliğini arıyor

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, Moto3'teki ilk birinciliğine Fransa'da ulaşmaya çalışacak. 17 yaşındaki Red Bull Sporcusu Deniz Öncü Moto3 takviminin 5. yarışında Le Mans Pisti'nde mücadele edecek. Deniz Öncü'nün, Red Bull KTM Tech3 takımıyla yarışacağı yarış TSİ 12.00'de başlayacak.