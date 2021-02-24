MotoGP’de geri sayım

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. 6 dünya şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Marc Marquez ve yeni takım arkadaşı Pol Espargaro, MotoGP Dünya Şampiyonası takviminin ilk yarışında 28 Mart'ta Katar'da piste çıkacaklar. İki pilot da 2021 MotoGP sezonunun başlamasını dört gözle beklediklerini ifade ettiler.

Geçen sezonu sakatlık nedeniyle istediği gibi geçiremeyen, 6 kez dünya şampiyonu Marquez, doktorların kendisine izin vermesi durumunda 2021 sezonunda büyük bir etki oluşturacağını söyledi.

2021 yılında yarışacakları motorun ikonik bir tasarıma sahip olduğunu dile getiren İspanyol sporcu, “Uzun bir süre sonra kıyafetlerimi giyip motosikletime kavuşabildiğim için mutluyum. Herkes için zor geçen 2020 yılı benim için daha da zordu. Çünkü sakatlığım yüzünden yarışları evimden seyretmek durumunda kaldım. Doktorlarım ve takımımla iyileşmek ve MotoGP'ye dönebilmek için çalışmalarımı sürdürüyorum. Olabildiğince çabuk dönmek isterim ama doktorlarımı ve vücudumu dinlemem çok önemli” ifadelerini kullandı.

Espargaro: İlk sezonum gibi heyecanlıyım

Bu sezon Repsol Honda takımına katılan 2013 Moto2 Dünya Şampiyonu Pol Espargaro ise, “Bu sezon kariyerimin en heyecan verici sezonu. Sanki MotoGP'deki ilk sezonumu bekler gibiyim. Repsol Honda takımının pilotu olmak her sporcunun hayalidir. Bu motorun bana teslim edilmesinden dolayı çok gururluyum. Katar'da, sezonun ilk yarışında RC213V’yi kullanacak olmak beni şimdiden heyecanlandırıyor” dedi.