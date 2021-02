Müge Daştan: ‘Spor yaparak kanseri yendim’

Müge Daştan… Meme kanserine yakalandığını duyunca hayata küsmek yerine mücadele etmeyi seçti. Ameliyat oldu, kemoterapi, radyoterapi tedavileri gördü.

Hastalığı spora olan tutkusu sayesinde yendi. Sonrasında hayatını kanserli hastalara umut olmaya adadı. Aktif bir koşucu olan Daştan, yaşadığı zorlu süreci anlattı. “Meme kanseri beni durdurmadı. Koştum ve halen koşmaya devam ediyorum” diyen Daştan, şu ifadeleri kullandı:

“36 yaşında rutin bir kontrolde meme kanseri teşhisi konuldu. İnanamadım, çok üzüldüm. Çıkıp çıkıp koştum o gün, çok iyi geldi. Kanser hastalığında aktif olmak tedavide çok değerli. Aynı zamanda önleyici bir yanı var.

“Doktordan izin aldım”

“Tedavim sırasında doktorlarımın izin verdiği müddetçe spor yaptım. Kemoterapi tedavisi alırken 2 km koşup 1 km yürüyüp tekrar 2 km koşmaya başladım. Radyoterapi gördüğüm sırada 21 km koşabiliyordum. Spor yaptığınızda kendinizi hasta gibi hissetmiyorsunuz. Benim amacım da insanlara spor sayesinde her türlü zorluğu yenebileceklerini göstermek, spor yapmayı özendirmek ve örnek olmak.”

“Spor yapmak yarışmak değildir”

“Şubat 2017'de radyoterapi tedavim bitti, nisan ayında İstanbul Yarı Maratonu'nda 10 kilometrelik etapta kadınlarda 3. oldum. Sonra 2 ayda koştuğum 4 yarışta da kürsü yaptım. Farkındalık koşularına çok değer verdim. Sırf benim paylaşımlarından enerji alıp dışarı çıkıp yürüyenler olmuş. Önceden spor yapmamış kişilerin ellerinden tutmak istiyorum. Ben kanser hastalarına güç vermeye ve ilham olmaya çalışıyorum. Spor yapmak yarışmak değildir. Sevdikleri bir sporu yapsınlar, dans etsinler. Ama mutlaka aktif olsunlar.”

39 ilçeyi dolaştı

“Bir süre önce kanserleaktif. com diye bir internet sitesi de kurdum. Kendi hikâyemi aktarıyorum. Umarım insanların birbirine destek olacağı bir platform haline gelir. ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olan ekim ayında ‘Kanserin 1 adım önündeyiz' sloganıyla her gün başka bir ilçede yaklaşık 10 km koşarak, İstanbul'un 39 ilçesini de dolaştım. Her ilçeyi sosyal medya adreslerimde tanıttım, spor yapılabilecek alanları gösterdim.”

“8 Mart’ta koşacağım”

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor. İBB'nin kadınlar gününde Kadıköy'de düzenleyeceği Kadınlar 10 km yarışına yazıldım, nisan ayında yapılacak yarı maratona da kaydoldum. Kadınlar gününde yapılacak yarış kanser farkındalığı için çok önemli, birçok kişiyi ayarlamaya çalışacağım. Orada olamayan da sanal kendi ortamında koşması için pandemi şartlarına göre herkesi koşmaya devam edeceğim.”