Muhammed Ali’nin torunu Nico Ali Walsh’tan tek yumrukla nakavt!

Efsane boksör Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh, Alejandro Ibarra ile dövüşünü saniyeler içinde kazandı...

Sozcu.com.tr

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Las Vegas’taki MGM Grand Garden Arena’da Alejandro Ibarra ile karşı karşıya gelen Muhammed Ali’nin torunu Nico Ali Walsh, profesyonel kariyerindeki galibiyetlerine bir yenisini ekledi.

21 yaşındaki Ali Walsh, boks efsanesi Muhammed Ali’nin dokuz çocuğunun en büyüğü olan Rasheda Ali’nin oğlu. Profesyonel kariyerinin henüz başında olan Ali Walsh, Ibarra ile karşılaşmasının ilk raundu başladığı anda saniyeler içinde rakibini tek yumrukla nakavt etti.

NICO ALI WALSH WITH AN ABSOLUTE STUNNER @NicoAliX74 x #ValdezStevenson pic.twitter.com/UXct3phVmd — Top Rank Boxing (@trboxing) May 1, 2022

“BÜYÜKBABAMI YAŞATIYORUM”

Kariyerinin beşinci maçını da kazanan Ali Walsh, bunlardan dördünü nakavtla kazanmış oldu. Galibiyetten sonra 2016 yılında vefat eden efsane boksör dedesini saygıyla anan Ali Walsh, “Bu verdiğim emeğin bir kanıtı. Büyükbabamı yeniden yaşatıyorum ve bu yüzden annem çok duygusallaşıyor. Çünkü babasını tekrar görüyor ve duyuyor” ifadelerini kullandı.