Muhammed Hamza Bakır Dünya Şampiyonu

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Grekoromen Stilde ağır sıklet finalinde Sarkhan Mammadov'u yenen Muhammed Hamza Bakır, aktın madalya kazandı.

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Rusya’nın Ufa kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stilde ağır sıklette Muhammed Hamza Bakır finalde Azerbaycanlı Sarkhan Mammadov’u yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

Son Avrupa Şampiyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Güreşçisi, Avrupa 2.si Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Bakırın oğlu Muhammed Hamza Bakır, Kırgız Erlan Manatbekov’u ve Ermeni rakibi Razmik Kurdyan’ı (8-0) sayı tuşuyla Rus rakibi Armen Chokoliyan’ı da (4-0) yenerek finale yükseldi. Muhammed Hamza Bakır, finalde altın madalya için dünya ikincisi Sarkhan Mammadov ile karşılaştı. Rakibini daha önce Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda yine finalde yenen Muhammed Hamza Bakır, minderden 3-1 galip ayrılarak dünya Şampiyonu oldu.

Muhammed Hamza Bakır, Yıldızlar Avrupa ve Dünya şampiyonluğundan sonra gençlerde de dünya şampiyonu oldu.