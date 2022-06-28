Muhammet Karavuş, Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazandı
Milli güreşçi Muhammet Karavuş, 19. Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 57 kilo finalinde İspanyol rakibi Levan Metreveli Vartanov'u 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda, Muhammet Karavuş altın madalya kazandı. Karavuş grup maçlarında önce Levan Metreveli Vartanov’u 7-2; daha sonra ise Cezayirli Salah Eddine Kateb’i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İtalyan Studd Obispado Morris’i 10-0 ile geçen Karavuş, finale adını yazdırdı. Grup maçında 7-2 mağlup ettiği İspanyol Levan Metreveli Vartanov’u, finalde 9-2 yenen Karavuş, şampiyon oldu.