Muhteşem gurur! Kadın Golbol Milli Takımımız finalde…
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden Kadın Golbol Milli Takımımız, Japonya'yı 8-5 yenerek adını finale yazdırdı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda kadınlar golbolde son şampiyon Türkiye, 2012’nin şampiyonu ve ev sahibi Japonya’yı yarı finalde 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Sevda Altınoluk, Golbol Milli Takımımızın Japonya karşısında bulduğu 8 golün tamamına imza atarak muhteşem bir performans ortaya koydu.
Olimpiyat Kadın Golbol takımımız altın madalya için Cuma saat 11:45’deki final maçına çıkacak.
Milli takımımız, final sevincinin ardından mutluluklarını paylaştı!
“Yarı finale çok hazırlandık, yenmek için çıktık ve yendik. Ama en büyük sevincimiz yarın olacak, yarın maçı alacağız.” pic.twitter.com/CqYyGi4cac
FİNALDEYİZ! İŞTE BU!
Türkiye 8 – 5 Japonya
Son paralimpik şampiyonu kadın Goalball takımımız, Tokyo 2020’de de adını finale yazdırıyor!
Tebrikler kızlar! Gururumuzsunuz! pic.twitter.com/9gTLocTFWY
— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 2, 2021