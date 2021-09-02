Muhteşem gurur! Kadın Golbol Milli Takımımız finalde…

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden Kadın Golbol Milli Takımımız, Japonya'yı 8-5 yenerek adını finale yazdırdı.

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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda kadınlar golbolde son şampiyon Türkiye, 2012’nin şampiyonu ve ev sahibi Japonya’yı yarı finalde 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Sevda Altınoluk, Golbol Milli Takımımızın Japonya karşısında bulduğu 8 golün tamamına imza atarak muhteşem bir performans ortaya koydu.

Olimpiyat Kadın Golbol takımımız altın madalya için Cuma saat 11:45’deki final maçına çıkacak.