Murat Naci Çoklu’dan büyük başarı

Dünya Ferdi 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda mücadele eden Murat Naci Çoklu, gümüş madalya kazandı.

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Mısır’da 73’üncüsü düzenlenen Dünya Ferdi 3 Bant Bilardo Şampiyonası final mücadelesiyle sona erdi.

Geçtiğimiz günlerde dünya kupasını kazanan Semih Saygıner, dünya şampiyonasındaki ikinci maç sonunda elenmişti. Organizasyonda mücadele eden bir diğer milli bilardocu Murat Naci Çoklu, finale yükselme başarısı gösterdi. Final maçında dünya 1 numarası Hollandalı rakibi Dick Jaspers ile karşılaşan Murat Naci Çoklu, mücadeleden 50-47’lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Murat Naci Çoklu, ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Mısır’da 73’üncüsü düzenlenen Dünya Ferdi 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda Semih Saygıner; 2021 Dünya Kupası Şampiyonluğu, Murat Naci Çoklu; Ferdi Dünya Şampiyonası 2’nciliği, Eylül Kibaroğlu; Kadınlar 10 Top Disiplini Avrupa Şampiyonu olurken, 9 Top branşında ise bronz madalya kazandı.

İbrahim Vatansever ise U23 8 Top Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye Bilardo Federasyonu 2021 yılını 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tarihin en başarılı yıllarından birini yaşadı.