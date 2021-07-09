Naomi Osaka, depresyonu yenmeye çalışırken Meghan Markle’ın da desteğini aldı

23 yaşındaki Japon tenis yıldızı Naomi Osaka, Time için kaleme aldığı bir makalede bu süreçte kendisine destek olan isimlere teşekkür etti. Bu isimler arasında Meghan Markle’ı da sayan Osaka, Sussex Düşesi’nin kendine neler söylediğini belirtmedi.

39 yaşındaki Meghan Markle da Mart 2021’de Oprah Winfrey’nin programına konuk olduğunda oğlu Archie’ye hamileyken intihar düşünceleri olduğunu söylemişti. Meghan Markle’ın yanı sıra genç tenisçi yazısında; eski First Lady Michelle Obama, Olimpiyat yüzücüsü Michael Phelps, NBA yıldızı Steph Curry ve tenisçi arkadaşı Novak Djokovic’in kendisine ulaştığından da bahsetti.

TURNUVALARDAN ÇEKİLDİ OLİMPİYATLAR İÇİN BEKLEMEDE

Naomi Osaka, Meghan Markle’ın söylediklerine yer vermese de Michael Phelps’in tavsiyesinin bir kısmını paylaştı. “Michael Phelps bana bir hayat kurtarmış olabileceğimi söyledi. Eğer bu doğruysa, o zaman her şeye değer” diye yazısını bitirdi.

Osaka, mayıs ayında Fransa Açık’tan çekildikten sonra depresyonla mücadelesinden ilk kez bahsetti. Genç tenisçi, bir basın toplantısını atladığı için 15.000 dolar para cezasına çarptırılmış ve gelecekteki Grand Slam turnuvalarından men edilmekle tehdit edilmişti.

Osaka o süreçte Instagram’da yaptığı bir açıklamada “kendine özen göstermenin ve basın toplantılarına katılmamanın daha iyi olduğunu düşündüğünü” yazdı.

Fransa Açık’tan sonra Osaka, zihinsel sağlığı üzerinde çalışmaya devam etmek için Wimbledon’dan da çekildi. Osaka, büyük tenis turnuvalarından biraz uzak kalmasına rağmen, 23 Temmuz’da Tokyo’da başlayacak 2020 Olimpiyatları’nda yarışmaktan heyecan duyduğunu yazdı.

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