Nazar değmesin! Voleybolda kupaya doymadık!

Voleybol, uluslararası başarılarına 2 yıl aradan sonra devam ediyor. Son dönemde sadece 2019'u boş geçen bu branşın Türkiye'ye kazandırdığı kupa sayısı, Kadınlar Challenge Kupası'nda Sistem9 Yeşilyurt'un şampiyon olmasıyla 23'e ulaştı. Filede kadınlar ve erkeklerde Türk takımları, bu sezon 6 Avrupa kupasının 4'ünde final gördü. Galatasaray HDI Sigorta, Kadınlar CEV Kupası'nda; Ziraat Bankkart, Erkekler Challenge Kupası'nda ikinci oldu. VakıfBank ise 4 şampiyonluk yaşadığı Şampiyonlar Ligi'nde 1 Mayıs'ta 9. finaline çıkacak. 17'si Avrupa (14'ü kadınlar), 23 uluslararası kupası olan voleybolu 9 şampiyonlukla basketbol (erkekler 5, kadınlar 4) izliyor.
KİM NE KAZANDI?
- YIL TAKIM TURNUVA
- 1999…..Eczacıbaşı….. CEV Kupası (Kupa Galipleri)
- 2004….VakıfBank……. CEV Kupası (Top Teams)
- 2008….VakıfBank……………….Challenge Kupası
- 2009….Arkas Spor (E)…………Challenge Kupası
- 2010….Fenerbahçe……..Dünya Kulüpler Şamp.
- 2011….VakıfBank……………….. Şampiyonlar Ligi
- 2012….Fenerbahçe…………….. Şampiyonlar Ligi
- 2013….VakıfBank………..Dünya Kulüpler Şamp.
- 2013….VakıfBank……………….. Şampiyonlar Ligi
- 2013….Halkbank (E)…………………..CEV Kupası
- 2014….Fenerbahçe…………………….CEV Kupası
- 2014….Fenerbahçe (E)………..Challenge Kupası
- 2015….Eczacıbaşı………..Dünya Kulüpler Şamp.
- 2015….Eczacıbaşı……………….. Şampiyonlar Ligi
- 2015….Bursa BBSK…………….Challenge Kupası
- 2016….Eczacıbaşı………..Dünya Kulüpler Şamp.
- 2017….VakıfBank………..Dünya Kulüpler Şamp.
- 2017….VakıfBank……………….. Şampiyonlar Ligi
- 2017….Bursa BBSK…………….Challenge Kupası
- 2018….VakıfBank………..Dünya Kulüpler Şamp.
- 2018….VakıfBank……………….. Şampiyonlar Ligi
- 2018….Eczacıbaşı……………………….CEV Kupası
- 2021….Yeşilyurt…………………Challenge Kupası
*Kadınlar 20, Erkekler 3, Toplam 23 Şampiyonluk.