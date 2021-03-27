Nazar değmesin! Voleybolda kupaya doymadık!

Voleybol, uluslararası başarılarına 2 yıl aradan sonra devam ediyor. Son dönemde sadece 2019'u boş geçen bu branşın Türkiye'ye kazandırdığı kupa sayısı, Kadınlar Challenge Kupası'nda Sistem9 Yeşilyurt'un şampiyon olmasıyla 23'e ulaştı. Filede kadınlar ve erkeklerde Türk takımları, bu sezon 6 Avrupa kupasının 4'ünde final gördü. Galatasaray HDI Sigorta, Kadınlar CEV Kupası'nda; Ziraat Bankkart, Erkekler Challenge Kupası'nda ikinci oldu. VakıfBank ise 4 şampiyonluk yaşadığı Şampiyonlar Ligi'nde 1 Mayıs'ta 9. finaline çıkacak. 17'si Avrupa (14'ü kadınlar), 23 uluslararası kupası olan voleybolu 9 şampiyonlukla basketbol (erkekler 5, kadınlar 4) izliyor.

KİM NE KAZANDI?

YIL TAKIM TURNUVA

1999…..Eczacıbaşı….. CEV Kupası (Kupa Galipleri)

2004….VakıfBank……. CEV Kupası (Top Teams)

2008….VakıfBank……………….Challenge Kupası

2009….Arkas Spor (E)…………Challenge Kupası

2010….Fenerbahçe……..Dünya Kulüpler Şamp.

2011….VakıfBank……………….. Şampiyonlar Ligi

2012….Fenerbahçe…………….. Şampiyonlar Ligi

2013….VakıfBank………..Dünya Kulüpler Şamp.

2013….VakıfBank……………….. Şampiyonlar Ligi

2013….Halkbank (E)…………………..CEV Kupası

2014….Fenerbahçe…………………….CEV Kupası

2014….Fenerbahçe (E)………..Challenge Kupası

2015….Eczacıbaşı………..Dünya Kulüpler Şamp.

2015….Eczacıbaşı……………….. Şampiyonlar Ligi

2015….Bursa BBSK…………….Challenge Kupası

2016….Eczacıbaşı………..Dünya Kulüpler Şamp.

2017….VakıfBank………..Dünya Kulüpler Şamp.

2017….VakıfBank……………….. Şampiyonlar Ligi

2017….Bursa BBSK…………….Challenge Kupası

2018….VakıfBank………..Dünya Kulüpler Şamp.

2018….VakıfBank……………….. Şampiyonlar Ligi

2018….Eczacıbaşı……………………….CEV Kupası

2021….Yeşilyurt…………………Challenge Kupası

*Kadınlar 20, Erkekler 3, Toplam 23 Şampiyonluk.