Nefes kesen Bahreyn Grand Prix’te kazanan Lewis Hamilton

Formula 1’de sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP nefesleri kesti… Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile Red Bull pilotu Max Verstappen arasındaki nefes kesen çekişmede kazanan Hamilton oldu.

Formula 1’de geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve kariyerinin 7. şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton Bahreyn’de özlenen heyecanda rakibi Verstappen’ı saf dışı bırakırken bir de rekor kırdı. 5112. turunu lider götüren Lewis Hamilton, Formula 1 tarihinde en çok lider giden pilot olan efsane Michael Schumacher’in rekorunu egale etti.

‘ARKANDA VERSTAPPEN VAR’

57 tur üzerinden gerçekleşen yarışta Alman pilot Lewis Hamilton, 1:28.997’lik dereceyle yarışı ilk sırada bitirmeyi başardı. Farkın 2 saniyenin altına indiği anlarda Mercedes takımı ile Hamilton arasındaki diyalog yarışa damga vurdu. Mercedes takımı farkın azalması nedeniyle Hamilton’ı ‘Arkanda Verstappen var’ diyerek uyarırken, Hamilton ‘Bu işi bana bırakın’ karşılığını verdi.

‘SINIRLARI ZORLAMAYA DEVAM EDİYORUZ’

Alman pilotun 0.388 saniye arkasındaki Red Bull’un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ikinciliği alırken, yarışı 0.589 saniye geride takip eden Hamilton’ın takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas ise üçüncülüğü elde etti.

Büyük çekişmeye sahne olan yarışın ardından konuşan Lewis Hamilton şu ifadeleri kullandı: “Çok zor bir yarıştı. Son bölümde biraz sıkıntı yaşadık. Max Verstappen, beni çok zorladı. Bir şekilde onu arkamda tutmayı başardım. Sınırları zorlamaya devam ediyoruz. Max Verstappen de çok iyi iş çıkarıyor. Daha fazlasını yapmamız lazım.”