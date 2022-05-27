Nilüfer Belediyesi, Carpet Bowl ile tanıştı

Dünyada yeni oluşan spor dallarından biri olan “Carpet Bowl” Nilüfer Belediyesi ile tanıştı.

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Avrupa Komisyonu tarafından “Erasmus Spor-Küçük İşbirliği Ortaklıkları” programı kapsamında fonlanan, Nilüfer Belediyesi'nin proje ortağı olduğu “CARE – CArpet bowls foR everyonE” isimli projenin ikinci çalışma programı Nilüfer'de gerçekleşti.

Letonya, Norveç ve Danimarka'dan gelen katılımcılarla 4 gün süren programda carpet bowl’un yaygınlaştırılması adına çalışmalar yapıldı. Deneyim paylaşımı, görüş ve önerilerin ele alındığı toplantıda bu sporun yaygınlaştırılması üzerine gelecekte atılacak adımlara karar verildi. Ziyaret kapsamında bir araya gelenler, düzenlenen turnuva ile Türkiye'deki ilk carpet bowl organizasyonunu gerçekleştirdi. Renkli anların yaşandığı turnuvanın ardından katılımcılar Nilüfer'deki kültür ve spor tesislerini gezdi.