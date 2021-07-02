Norveçli atlet Karsten Warholm tarih yazdı! 29 yıllık dünya rekorunu kırdı!

Atletizmde Elmas Lig’in 4. etap yarışları Norveç’in başkenti Oslo’da yapıldı. Norveçli atlet Karsten Warholm, 400 metre engellide 29 yıldır kırılamayan dünya rekorunu geçerek tarihe adını yazdırdı.

Warholm, 46.70 saniyelik derecesiyle ABD’li Kevin Young’ın 29 yıllık 46.70’lik rekorunu geride bıraktı. Müsabakada milli sporcu Yasmani Copello ise 48.86 saniyeyle üçüncü oldu. 25 yaşındaki atlet daha önce, 2017 ve 2019’da Dünya Şampiyonu, 2018’de Avrupa Şampiyonu, 2019’da ise Avrupa Salon Şampiyonu olmuştu.

Kadınlar 5 bin metre yarışlarında mücadele eden milli atlet Yasemin Can da yarışı 14 dakika 46.13 saniyelik derecesiyle 7. sırada tamamladı.