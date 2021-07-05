Novak Djokovic 50. kez çeyrek finalde

Teniste sezonun 3. Grand Slam’i olan Wimbledon’da Pazar günü verilen aranın ardından heyecan 4. tur maçları devam etti.

2020’de pandemi nedeniyle düzenlenemeyen organizasyonun 2018 ve 2019 şampiyonu Novak Djokovic, 20 yaşındaki Şilili rakibi Cristian Garin karşısında rahat bir oyun sergiledi.

İlk seti 25 dakikada 6-2, ikinci seti 59 dakikada 6-4 ve son seti 27 dakikada yine 6-2 ile kazanan Djokovic, 3-0’la adını çeyrek finale yükseldi.

Wimbledon’da 5 kez şampiyonluk yaşayan Djokovic, 12. kez adını son 8’e yazdırmayı başardı. Ayrıca Grand Slam tarihinde de 50. kez çeyrek final sevinci yaşadı.

Erkekler tenisinin 1 numarası Djokovic, çeyrek finalde Marton Fucsovics ile karşılaşacak.