Novak Djokovic 8. kez Wimbledon finalinde

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Cameron Norrie'ı 3-1 mağlup eden Novak Djokovic finalde Nick Kyrgios'un rakibi oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler yarı finalinde Cameron Norrie’ı yenen Novak Djokovic finale çıktı.

İspanyol raket Rafael Nadal’ın, karın bölgesindeki 7 mm’lik kas yırtığı nedeniyle Wimbledon’dan çekilmesiyle finale çıkan ilk raket Avustralyalı Nick Kyrgios olmuştu.

8. kez finale çıkan Novak Djokovic şampiyonluk için Nick Kyrgios ile karşı karşıya gelecek.

Yarı finalde Cameron Norrie’yi, 2-6, 6-2, 6-3 ve 6-4’lük setlerle 3-1 mağlup eden Novak Djokovic, finalde Nick Kyrgios’un rakibi oldu.

Turnuvada dikkat çeken isimlerden biri olan Büyük Britanyalı Cameron Norrie yarı finalde zoru başaramadı. Daha önce 3. turdan öteye gidemediği grand slam turnuvalarında adını ilk defa yarı finale yazdıran dünya 12 numarası Norrie, Wimbledon yarı finalinde dünya 3 numarası Novak Djokovic'e 3-1 kaybetti.