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Novak Djokovic Avustralya Açık’ta 9. kez finalde!

Teniste dünyanın 1 numarası olan Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta 9. kez finale yükseldi. Yarı finalde Rus raket Aslan Karatsev'i mağlup eden Djokovic, rahat bir galibiyet elde etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:56, 18/02/2021
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Novak Djokovic Avustralya Açık’ta 9. kez finalde!

Avustralya Açık Yarı Final karşılaşmasında Sırp tenisçi Novak Djokovic ve Rus raket Aslan Karatsev karşı karşıya geldi. Elemelerden gelen ve ilk yarı finalini oynayan Rus rakibi karşısında fazla zorlanmayan Djokovic, 6-3, 6-4 ve 6-2’lik setlerle finale yükseldi.

İlk sette sadece 1 basit hata yaparak 6-3’le kolay bir zafer elde eden Djokovic, ikinci sete de rahat başladı ve bir ara 5-2’lik üstünlük sağladı. Ancak oyunu dengeleyen Rus tenisçi Karatsev, durumu 5-4’e getirdi ve Djokovic’in servisini kırmaya çok yaklaştı. Buna rağmen oyundan kopmayan Djokovic etkili servisleriyle ikinci seti de 6-4 kazanmayı bildi.

Üçüncü sette Karatsev’in setlerini kıran ve ilk iki sete göre daha rahat bir oyun oynayan Djokovic 6-2’lk galibiyetle mücadeleyi kazandı ve kariyerinde 9. kez Avustralya Açık’ta finale yükseldi.

Daha önce oynadığı 8 finalin hepsini kazanan dünyanın 1 numarası Djokovic, Avustralya Açık’ta oynadığı son 20 maçtan da galibiyete ayrılmış oldu.

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