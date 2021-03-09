Novak Djokovic, Roger Federer’i geçti

Sırp tenisçi Novak Djokovic, teniste erkekler (ATP) dünya sıralamasının zirvesinde en uzun süre kalma rekorunu kırdı. 33 yaşındaki Sırp raket, ‘Majesteleri’ lakaplı Roger Federer'in rekorunu (310), 311 haftayı ilk sırada tamamlayarak tarihe gömdü.

Şubat 2020’den bu yana bir numarada yer alan Djokovic, 36 haftadır zirveyi kimseye kaptırmıyor. Djokovic’in önünde şimdi kırılmayı bekleyen en fazla Grand Slam kazanma rekoru buruluyor. Bu rekoru 20’şer sayıyla Federer ve Rafael Nadal elinde bulunduruyor. Djokovic’in Grand Slam şampiyonluk sayısı ise 18…

Konu hakkında duygularını anlatan Djokovic “Bu sporda efsane olma yolunda ilerlemek ve en büyüklerden biri olmak beni çok heyecanlandırıyor. Çocukluktan bu yana hayalim olan şeyi gerçekleştiriyorum. Bu da insanın bir işi sevgi ve tutku ile yaptığında gerçekleştiremeyeceği şey olmadığını kanıtlıyor” dedi.

Bu istatistikte tüm zamanların en iyileri ise kadınlar: Steffi Graf (377 hafta), Martina Navratilova (332 hafta), Serena Williams (319 hafta).