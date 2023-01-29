Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas’ı yendi, 2023 Avustralya Açık’ta tarih yazdı

Avustralya Açık tarihinin en çok şampiyon olan ismi Djokovic, 2023 finalinde karşılaştığı Tsitsipas'ı mağlup ederek 10. şampiyonluğunu elde etti. Geçen sene Avustralya'dan sınır dışı edilen Djokovic, Nadal'a ait rekoru egale ederken, Avustralya Açık tarihine geçmeyi de başardı.

Sozcu.com.tr

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Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile birlikte tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık’ta mutlu sona Novak Djokovic ulaştı. Finalde Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas ile karşılaşan Sırp raket Novak DJokovic, son iki seti tie-break’e giden maçı 3-0 kazanarak kariyerinin 10. Avustralya Açık şampiyonluğunu elde etti ve tarihi bir zafere imza attı.

İlk seti 6-3’le kazanan Djokovic, tie-break’e giden ikinci seti de, Yunan tenisçinin etkili performansına rağmen 7-6 almayı başardı. Djokovic karşısında setlerde 2-0 geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan Tsitsipas, üçüncü seti de tie-break’e götürmeyi sağladı. Ancak tie-break’te Djokovic’e karşı oldukça kötü bir oyun sergileyen ve saha değişimine 5-1 geride giren Tsitsipas’ın, geri dönüş çabası sonuçsuz kaldı. Djokovic, 3-6, 6-7 ve 6-7’lik setlerle 3-0 galip geldi ve 2023 Avustralya Açık şampiyonu oldu.

2023 Avustralya Açık’ta toplam 76,6 milyon Avustralya doları ödül dağıtılırken, finali kazanan Novak Djokovic, 2 milyon 975 bin Avustralya dolarının (yaklaşık 39 milyon lira) sahibi oldu.

DJOKOVIC, NADAL’IN REKORUNU EGALE ETTİ

Geçtiğimiz sezon, aşı olmayı reddeden ve Kovid-19 kurallarına uymadığı için Avustralya’dan sınır dışı edilen Novak Djokovic, 2022 Avustralya Açık’ta yer alamamıştı.

Djokovic, Avustralya Açık'taki şampiyonluklarına bir yenisini ekleyerek Margaret Court (Avustralya Açık: 11) ve Rafael Nadal'dan (Fransa Açık: 14) sonra bir grand slam turnuvasını 10 kez kazanan 3. isim oldu. 35 yaşındaki raket ayrıca 22 şampiyonlukla Nadal'a ait “en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi” rekorunu da egale etti.

TSITSIPAS’IN İKİNCİ GRAND SLAM FİNALİYDİ

Avustralya Açık yarı finalinde Rus Karen Khachanov ile karşılaşan Stefanos Tsitsipas, 3 saat 21 dakika süren mücadele sonunda rakibini 3-1 mağlup ederek finale yükselmişti. 25 yaşındaki Yunan tenisçi, kariyerinde ikinci grand slam finalini oynadı ancak, Djokovic karşısında çaresiz kaldı.

AVUSTRALYA AÇIK'IN TARİHÇESİ

Turnuva, Avustralya Lawn Tenis Birliği (LTAA) tarafından ilk defa 1905 yılında Melbourne'de bulunan Warehouseman's Kriket Sahası'ndaki çim kortlarda Avustralasya Şampiyonası adıyla düzenlendi. Yalnızca erkek tenisçilerin katılabildiği ilk şampiyonayı, Avustralyalı Rodney Heath kazandı.

Tek erkekler şampiyonuna takdim edilen kupaya 1934'ten bu yana ismini veren, ayrıca Wimbledon'ı Büyük Britanya dışından kazanan ilk tenisçi unvanının da sahibi Norman Brookes, turnuvadaki tek zaferine 1911 yılında ulaştı. 1922 yılından itibaren kadın tenisçilerin de yarışabildiği organizasyonun adı, 1927'de Avustralya Şampiyonası, 1969'da ise bugünkü ismi olan Avustralya Açık olarak değiştirildi.

Avustralyalı Margaret Molesworth, ilk kadın şampiyon olarak turnuvanın tarihine geçti. Tek kadınlar şampiyonunun kazandığı kupaya 1934'ten beri ismini veren bir başka Avustralyalı sporcu Daphne Akhurst Cozens ise 1925, 1926, 1928, 1929 ve 1930'da toplam 5 kez zirvede yer aldı.

Beşi Avustralya'da (Melbourne, Sidney, Adelaide, Brisbane, Perth) ve 2'si Yeni Zelanda'da (Christchurch, Hastings) olmak üzere 7 farklı şehrin ev sahipliğini üstlendiği turnuva, en son 1987'de çim kortta oynandı.

Ardından 1988'de, maçların bugün de yapıldığı Melbourne Park tesislerindeki “ribaunt ace” denilen sert zeminde oynanmaya başlanan Avustralya Açık, 2008-2019 yılları arasında “plexicushion”, 2020'den bu yana ise “greenset” ismi verilen başka bir çeşit sert zeminde gerçekleştiriliyor.

(sozcu.com.tr-AA)