Novak Djokovic’e özel muafiyet!

Corona aşısına karşı olduğu için 9 kez kazandığı turnuvaya katılamama ihtimali olan dünya 1 numarası Novak Djokovic, özel tıbbi muafiyetle Melbourne’e gideceğini duyurdu.

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Tenis 17 Ocak'ta başlayacak sezonun ilk grand slami Avustralya Açık öncesi en çok merak edilen konu olan, aşı karşıtı Novak Djokovic'in durumu netleşti. Sırp raket ‘özel tıbbi muafiyet' alarak Melbourne'e gideceğini açıkladı. Turnuvaya katılım için sporcuların, Covid-19 aşılarını tamamlamış ya da iki aşamalı bir sağlık kurulu değerlendirmesinden özel izin almalarının gerektiği Avustralya Açık'ta, Djokovic'e verilen onay tartışmalara yol açtı. Özel izne tepki gösteren bir kesim Djokovic'in sırf dünya 1 numarası olduğu için kayırıldığını iddia etti.