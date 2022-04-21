Novak DJokovic’ten Wimbledon yönetimine tepki: ‘Sonuçları iyi olmaz’

Rus ve Belaruslu sporcuların bu yıl düzenlenecek Wimbledon'a katılmalarının yasaklanmasının ardından tepkiler çoğalıyor. Dünyanın 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, alınan kararı çılgınlık olarak yorumladı ve siyasetin spora karışmasının iyi sonuçlar yaratmayacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Teniste erkekler sıralamasında dünyanın 1 numarası olan Novak Djokokic, Wimbledon organizatörlerinin Rus ve Belaruslu sporcuları bu yıl turnuvadan men etme kararını sert bir dille eleştirdi. Son Wimbledon tek erkekler şampiyonu Djokovic, All England Club’un bu hamlesini desteklemediğini söyleyerek siyasetin spora müdahale etmesinin iyi bir şey olmadığını söyledi.

Alınan kararla, erkekler sıralamasında dünyanın 2 numarası olan Rus tenisçi Daniil Medvedev’in 27 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Grand Slam etkinliğine katılması yasaklanmış oldu. Medvedev dışında, dünyanın en iyi 100 tenisçisi arasında bulunan birçok sporcunun Wimbledon’da mücadele etmesinin engellenmesi tepkilere neden oldu.

ATP ve WTA Tours, yasakla ilgili endişelerini dile getirirken, en sert tepki Sırp tenisçi Novak Djokovic’ten geldi.

“1999’DA NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Medvedev’in saf dışı kalmasıyla Wimbledon’daki şampiyonluk tacını elinde tutma şansı artan Djokovic, “Savaşı her zaman kınayacağım. Ben savaşın içinde büyüyen bir çocuk olarak asla bunu desteklemem. Ne kadar duygusal travmalar yarattığını biliyorum. Sırbistan’da 1999’da ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Balkanlar’da yakın tarihte birçok savaş yaşadık. Ancak Wimbledon’ın kararını destekleyemem. Çılgınca olduğunu düşünüyorum. Siyaset spora müdahale ettiğinde sonuçları iyi olmaz” ifadelerini kullandı.

UKRAYNALI TENİSÇİDEN ÖNERİ

Öte yandan bir dönem dünyanın 3 numarası olan ve üç yıl önce Wimbledon’da yarı final oynayan Ukraynalı tenisçi Eline Svitolina, Rus ve Belaruslu oyuncuların Vladimir Putin’i kınayan bir açıklama yayınlamaları halinde etkinliğe katılmalarına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Sky News’e konuşan Svitolina, “Onları tamamen yasaklamak en doğru çözüm değil. Ukrayna’daki savaş hakkında konuşturmak, onlara Ukrayna’daki işgali ve Rus hükümetini destekleyip desteklemediklerini sormak daha doğru olur. Eğer savaşı, Putin’i Lukashenko’yu desteklemediklerini söylerlerse, katılmalarına izin verilmeli” dedi.