Nur Tatar, Bilal Çiloğlu ve Batuhan Çiftçi Tokyo Olimpiyatları’na veda etti

67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar, çeyrek finalde ABD’li Paige McPherson’a altın puan ile 2-0 yenilerek finale çıkma şansını yitirdi. Nur Tatar, çeyrek finalde kendisini yenen Amerika Birleşik Devletleri’nden Paige McPhearson’un yarı finalde Hırvatistan’dan Matea Jelic’e yenilmesi sonrasında Tokyo 2020’ye veda etti.

JUDODA SON OLİMPİYAT ŞAMPİYONUNA YENİLDİK

Judoda erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, son olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Ono’ya yenildi. Nippon Budokan’da düzenlenen judo müsabakalarında son 16 turunda olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Shohei Ono’ya yenilen Bilal, bronz madalya için repesaj hakkı da elde edemedi. Böylece, milli sporcu Tokyo 2020’de madalya alamadı.

Milli boksör Batuhan Çiftçi, erkekler 52 kg ilk tur mücadelesinde Özbekistan’dan son olimpiyat şampiyonu Shakhobidin Zoirova 5-0 mağlup olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına veda etti.