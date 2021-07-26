Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Nur Tatar, Bilal Çiloğlu ve Batuhan Çiftçi Tokyo Olimpiyatları’na veda etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli tekvandocu Nur Tatar, milli judocu Bilal Çiloğlu ve milli boksör Batuhan Çiftçi, olimpiyatlara veda etti. 

Güncellenme: 11:20, 26/07/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Nur Tatar, Bilal Çiloğlu ve Batuhan Çiftçi Tokyo Olimpiyatları’na veda etti

67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar, çeyrek finalde ABD’li Paige McPherson’a altın puan ile 2-0 yenilerek finale çıkma şansını yitirdi. Nur Tatar, çeyrek finalde kendisini yenen Amerika Birleşik Devletleri’nden Paige McPhearson’un yarı finalde Hırvatistan’dan Matea Jelic’e yenilmesi sonrasında Tokyo 2020’ye veda etti.

JUDODA SON OLİMPİYAT ŞAMPİYONUNA YENİLDİK

Judoda erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, son olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Ono’ya yenildi. Nippon Budokan’da düzenlenen judo müsabakalarında son 16 turunda olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Shohei Ono’ya yenilen Bilal, bronz madalya için repesaj hakkı da elde edemedi. Böylece, milli sporcu Tokyo 2020’de madalya alamadı.

Milli boksör Batuhan Çiftçi, erkekler 52 kg ilk tur mücadelesinde Özbekistan’dan son olimpiyat şampiyonu Shakhobidin Zoirova 5-0 mağlup olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına veda etti.

ABD Altın Amerika Amerika Birleşik Devletleri Hırvatistan Olimpiyat Özbekistan