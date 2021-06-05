Olimpiyat kotası alan Fenerbahçe Buse Naz Çakıroğlu tarihe geçti!

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Olimpiyat Oyunları Boks Avrupa Kıtası Elemelerinde 51 kiloda mücadele eden Fenerbahçe sporcusu milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Belaruslu rakibi Yulya Apanasovich’i mağlup ederek yarı finale yükseldi ve olimpiyat kotası aldı.

Çakıroğlu, Olimpiyat Oyunlarına kota kazanan ilk kadın boksör oldu.

BİR KOTA DA ESRA YILDIZ’DAN

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları’nın çeyrek finalinde milli sporcu Esra Yıldız 60 kiloda Macar Kata Pribojszki ile karşılaştı. Rakibini yenen Esra, organizasyonda Türkiye’nin ikinci olimpiyat kotasını alan isim oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, 8 Haziran Salı günü sona erecek.