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Olimpiyat kotası alan Fenerbahçe Buse Naz Çakıroğlu tarihe geçti!

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat kotası aldı ve bunu başaran ilk kadın boksör oldu. Bir başka milli boksör Esra Yıldız da olimpiyat kotası alan diğer isim oldu.

Güncellenme: 21:13, 05/06/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Olimpiyat kotası alan Fenerbahçe Buse Naz Çakıroğlu tarihe geçti!

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Olimpiyat Oyunları Boks Avrupa Kıtası Elemelerinde 51 kiloda mücadele eden Fenerbahçe sporcusu milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Belaruslu rakibi Yulya Apanasovich’i mağlup ederek yarı finale yükseldi ve olimpiyat kotası aldı.

Çakıroğlu, Olimpiyat Oyunlarına kota kazanan ilk kadın boksör oldu.

BİR KOTA DA ESRA YILDIZ’DAN

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları’nın çeyrek finalinde milli sporcu Esra Yıldız 60 kiloda Macar Kata Pribojszki ile karşılaştı. Rakibini yenen Esra, organizasyonda Türkiye’nin ikinci olimpiyat kotasını alan isim oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, 8 Haziran Salı günü sona erecek.

Avrupa Fenerbahçe Fransa Kadın Olimpiyat Paris salı Türkiye
Yayınlanma Tarihi:21:10,