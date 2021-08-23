Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Anıtkabir’i ziyaret etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları şampiyonu Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Anıtkabir’i ziyaret etti. O anlara ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Sürmeneli, “Türk kadınının gücünü tüm dünyaya gösterdik, Türk çocuklarına umut olduk. Bayrağımızı en tepede dalgalandırmak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Sen rahat uyu” notunu düştü.

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olmuş ve altın madalya kazanmıştı. Sürmeneli, olimpiyatların ardından madalyasıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

“GURURLA HUZURUNA GELDİM ATA'M”

O anlara ilişkin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Sürmeneli, “Başım dik, gururla, beni senin sevginle yetiştiren annemle huzuruna geldim Ata’m. Altın madalyamı da getirdim. Türk kadınının gücünü tüm dünyaya gösterdik, Türk çocuklarına umut olduk. Bayrağımızı en tepede dalgalandırmak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Sen rahat uyu” ifadelerini kullandı.