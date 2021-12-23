Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli’ye hediye otomobil

Kadın boksunda Türk spor tarihinde olimpiyat altın madalyası kazanan ilk sporcu olan Trabzonlu Busenaz Sürmeneli'ye, Trabzon halkı adına otomobil hediye edildi.

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Standart boyut

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 69 kiloda altın madalya kazanan ve Türk spor tarihinde kadın boksunda olimpiyat altın madalyası kazanan ilk sporcu olan Trabzonlu Busenaz Sürmeneli, memleketinde son model otomobille ödüllendirildi.

Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli’ye Trabzon halkı adına hediye edilen otomobili teslim edildi. Hediye edilen otomobilin plakasındaki harflerin ise adının ve soyadının baş harfleri ‘BS’ olması dikkat çekti.

BUSENAZ SÜRMENELİ: BENİM İÇİN BÜYÜK BİR BAŞLANGIÇ OLDU

Olimpiyat madalyasının kendisi için bir başlangıç olduğunu ifade eden Busenaz Sürmeneli, “Siz sadece bir madalya olarak görüyorsunuz ama ben arkasına bakınca 13 senelik bir emek görüyorum. Cahit hocamla birlikte sabah akşam çalışmalarımı biliyorum. Buraya antrenmandan çıkıp geldik ve tekrar yine antrenmana gideceğiz. Sizin için büyük bir başarı olabilir ama benim için büyük bir başlangıç oldu. Çünkü çocuklar bana bakarken gözlerinin içi parlıyor. Bu benim için çok büyük bir gurur. Cahit hocamla 2024 için de hedeflerimizi koyduk. Çalışmalarımız devam ediyor. Trabzon halkına bu hediyesi için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.