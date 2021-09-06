Olimpiyat şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı için Ankara’da karşılama töreni düzenlendi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı ile madalya alan sporcular yurda döndü.

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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı ile madalya alan sporcular yurda döndü.

Milli kafileyi Ankara’da Esenboğa Havalimanı’nda Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve aileleri karşıladı.

BAYKAN: TARİHİN EN YÜKSEK MADALYA SAYISINA ULAŞTIK

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Tokyo'da mücadele eden sporcuları tebrik ederek, “Golbol Kadın Milli Takımımız Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya kazanmasını bildi. Hem altın madalya sahibi oldu, hem de unvanını korudu. Bir şampiyonluk elde etmek elbette büyük başarı ama bunu sonraki şampiyonalara taşımak ve unvan korumak çok daha önemli bir başarıdır. O yüzden arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu başarının inşallah 2024 Paris'te tekrarlanmasını diliyoruz. Buna alıştırdı artık bizi Golbol Kadın Milli Takımı sporcularımız. Golbol sporcularımızın özelinde ben ayrıca 21 sporcuyla paralimpik oyunlarına katılan Görme Engelliler Federasyonumuzu judoda 2 bronz, golbolde 1 altın madalya başarısından dolayı kutluyorum. Olimpiyat oyunlarında tarihinin en yüksek madalya sayısına 13 madalyayla ulaşan, ülkemiz sporcuları paralimpik oyunlarında da 15 madalyayla spor tarihimizin en yüksek madalya sayısına ulaşmış olduk. Buna yakışır bir şekilde sporcularımız, antrenörlerimiz ve yöneticilerimiz hem karşılamalarda hem medya boyutunda görüyorlar. İnşallah mutlu oluyorlardır. İnşallah elde ettikleri başarının manevi karşılığını bu şekilde görebiliyorlar. Okçuluk Paralimpik Milli Takımı sporcularımızı karşılıyoruz. Madalya almak kadar bu oyunlarda yer almak da çok önemli. Basketbol takımımız çok başarılı maçlar çıkardı. 2020 Olimpiyat Oyunları'nda hem bizim hem onların madalya beklentisi yüksekti. Dişe diş mücadeleler sonucunda dünya devi ülkelerle başa baş mücadele eden bir milli takım ortaya çıktı. Okçularımız oyunlarda büyük başarılara imza attılar. Madalya sayısı ile önemli sonuçlar gerçekleşti. Elde edilen sonuçlardan dolayı hem sporcularımızı hem teknik kadrolarımızı ve oyunlara katılan federasyonlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

ALTUNOLUK: 2024'TE DE ALTIN MADALYA GETİRECEĞİZ

Golbolde gol kralı olan milli sporcu Sevda Altunoluk, ilgiden mutlu olduklarını belirterek, “Çok mutlu olduk. İlgiden çok memnunuz. Biz altın madalya kazandık ama tüm Türkiye olarak kazandık. Çok teşekkür ederiz. Çok zorlu süreçlerden geçtik. Çok çalıştık çünkü bunun hayaliyle yatıp kalkıyorduk. Teknik ekibimiz, hocalarımız, yöneticilerimiz ve bakanlığımızın destekleriyle altın madalya kazanmayı bildik. Genç arkadaşlarımızla birlikte inşallah 2024'te altın madalya getirerek daha büyük bir şekilde taçlandıracağız inşallah” dedi.

SAYYIDAN: GÖRME ENGELLİLER CAMİASINI ÇOK SEVİNDİRDİLER

2016 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya aldıklarını vurgulayan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, “Daha sonraki yıllar bizim için çok zor geçti. 2016 yılında altın madalya alan takımımızdan 1 sporcumuz dışındaki sporcularımız sporu bıraktılar. Dolayısıyla takımımızı yeniden yapılandırdık. Bugün yeniden yapılanmanın ürünlerini görüyoruz. Ben çocuklarıma giderken oraya tarihi yaşamaya değil, yazmaya gidiyorsunuz demiştim. Çocuklarım gerçekten tarihi yazarak geldiler. Çok mutluyum. Ülkemizi çok sevindirdiler. Görme engelli camiasını çok sevindirdiler. Tabii bu başarıda çocuklarımızın emekleri ve çabalarının yanında bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün desteklerinin çok büyük katkısı oldu. Dolayısıyla bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AKIN: ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİ SPORA DAVET EDİYORUZ

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ahmet Akın, engelli bireyleri spora davet ederek, “Yıllardır özlemle beklediğimiz bir karşılama bu yüzden teşekkür ediyorum. Eminim ki bizden sonra gelecek engelli kardeşlerimizin önlerini de açıyoruz. Onları spora davet ediyoruz. Emek veren tüm sporcu kardeşlerime, teknik heyetlere ve federasyonlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

SAVAŞ: BÜTÜN BRANŞLARIMIZ ELİNDEN GELENİ YAPTI

Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı Takım Kaptanı Sadık Savaş, özlemini duydukları madalyaları aldıklarını vurgulayarak, “Güzel bir yarışma çıkardık. Bütün branşlarımız elinden geleni yaptı. Biz de okçuluk takımı olarak güzel maçlar çıkardık. Güzel sonuçlar ve madalyalar aldık. Daha önce özlemini yaşadığımız madalyaları bu defa elde ettik çok şükür. Sporun ve sporcunun yanında olduğu için devletimize teşekkür ediyoruz. Bizler inandık ve daha iyi sonuçlar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.