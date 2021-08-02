Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz yurda döndü

Tokyo Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalyayla tarihe geçen Mete Gazoz yurda döndü. Madalyayı tek başına kazanmadığını söyleyen genç sporcu, “Bu madalyayı Türkiye Okçuluk Milli Takımı kazandı, ben sadece madalyayı taşıyorum” dedi.

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Okçulukta tarihi bir başarıya imza atarak Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, sabah saatlerinde Türkiye'ye döndü. Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, olimpiyat komitesi yetkilileri ve federasyon temsilcileri, sabah saatlerinde havalimanına gelerek Mete Gazoz'u karşıladı.

ÇOK FAZLA ŞEYİ FEDA ETTİK

Sabah'ın ilk ışıkları olmasına karşın havaalanındaki kalabalığa teşekkür ederek sözlerine başlayan Mete Gazoz, şunları söyledi:

– Madalya benim boynumda olabilir ama bu madalyayı tek başıma kazanmadım. Biz Türkiye Okçuluk Milli Takımı olarak iki gün önce tarihimizin ilk madalyasını aldık ve bu madalya ‘Altın madalya' oldu. Ben burada sadece madalyayı temsil ediyorum. Arkamdaki herkese destekleri için teşekkür ediyorum. Bu başarıyı elde etmek için gereken her şeyi yaptık. Belki haddinden daha fazla antrenman yaptık. Çok fazla şeyi feda ettik.

– Ama bu altın madalyayı boynumuza taktıktan sonra bunların hiçbir önemi kalmadı. Çok mutlu ve gururluyum. Tabii ki bu altın madalya için 5 sene boyunca inanılmaz bir çalışma ortaya koyduk. Bir sonraki olimpiyatlar 3 yıl sonra olacak ve biz oraya altın madalyası olan bir takım olarak hazırlanacağız. Bu kez 2 kişi değil, 3 erkek ve 3 kadından oluşan takımla katılmak istiyoruz. 1 hafta boyunca bu madalyanın tadını çıkaracağız” diye konuştu.

BEN O OKU YÜZBİNLERCE KEZ ATTIM

– Fotoğrafın anısı bambaşka. O anda orada ne hissettiysem yüzüme yansıdı. Ben keyif aldığım sürece her zaman şampiyon olacağım. Rol model bir simge olmak için yaşım çok küçük. Altın madalya almış olabilirim ama rol model olmak için bu henüz hiçbir şey. Benden küçük arkadaşlarıma sadece tavsiye verebilirim. Antrenmanlarını aksatmasınlar, pes etmesinler. Herkes şampiyon olabilir, neden olmasın. Çok mutluyum. Boynumdaki altın madalyadan ziyade, küçük kardeşlerime örnek olabilmek benim için daha önemli.

– Ben orada 1 kez ok atmış gibi görünüyorum ama 5 yıl boyunca ben o oku yüzbinlerce, milyonlarca attım. Uyurken bile kafamda kuruyordum, finale çıktığımı ve o oku attığımı düşündüm hep. Önümüzdeki 1 hafta yoğun şekilde kutlamalar devam edecektir ama antrenmanlara başlamam gerekiyor. 1 ay sonra Dünya Şampiyonası var ve bu kez Olimpiyat Şampiyonu olarak katılacağım. Şampiyon olmamış gibi antrenmanlarıma devam etmem gerekiyor. (İHA)



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