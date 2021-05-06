Olimpiyatlara hazırlanan milli sporcu Semra Yetiş’e ‘maske’ cezası

Bisiklet sporunda ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimler arasında yer alan ve Türkiye-Balkan şampiyonluğu dahil birçok başarı elde eden milli bisikletçi Semra Yetiş, kapanma döneminde ceza yiyen mağdurlar arasına girdi.

Sakarya’da düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’nda aldığı derece ile 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları’na katılma şansı doğan Yetiş, ülkemizi temsil etmek için çalışmalarını sürdürürken corona virüs engeline takıldı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yetiş “Maskesiz bisiklete bindiğim için ceza yazan, beni ‘yazma’ diye yalvarttıran polisler görevlerini yapıyorlar, olimpiyatlara hazırlanan milli sporcuya ceza yazarak…” ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL YASAK YOKTU

Geçtiğimiz yıl Sözcü’de İsmail Şahin’in konuyla ilgili haberinde, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha’nın sosyal mesafeye uyarak maskesiz bisiklete binen vatandaşlara ceza kesmeyeceğini açıklanmıştı. Hıfzıssıhha Meclisi’nden gelen cevapta alınan kararın yayalar için geçerli olduğu belirtilmişti. İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi 17 Haziran 2020 tarihinde aldığı kararla kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarına ilaveten, sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasını zorunlu hale getirmişti.

Bu gönderiyi Instagram’da gör semra (@semra.yetis)’in paylaştığı bir gönderi

SEMRA YETİŞ KİMDİR?

Yol ve dağ bisikletçisi Semra Yetiş (33), Gazi Üniversitesi’nden mezun oldu. Profesyonel sporculuğa voleybolla başladı. Voleybol Milli takımında görev aldı. Sakatlanınca kariyerini noktaladı. Ardından bisiklet tutkusuyla tanıştı. 2006 Bozcaada Türkiye Maraton Şampiyonası’nda şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre’de girdiği her yarışta ilk 10’a girmeye hak kazandı. Azmi, Dünya Şampiyonası’nın kapısını açtı. 2009 UCI Yol Dünya Şampiyonası Kadınlar Yol Yarışı’na kendi puanı ile katılmaya hak kazanan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti.

Geçen yılın Ekim ayında Sakarya’da düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’nda aldığı derece ona 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları’na katılmanın yolunu açtı. Olimpiyatlara Aydın’da hazırlanan Yetiş, “2021 Tokyo Olimpiyatları’nın pandemi yüzünden ertelenmesi moral oldu. Daha fazla çalışmam için zaman kazanmamı sağladı. Aralıksız hazırlanıyorum” dedi.