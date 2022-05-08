Omurilik felçlilerine destek için koştular

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run 2022, İzmir'de gerçekleştirildi.

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Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run 2022'de ünlü isimler de ‘Koşamayanlar için koşuyor'.

Saat 14:00'te İzmir'deki Kültürpark'tan start alan Wings for Life World Run 2022'da yer alan Müge Boz, Caner Erdeniz, Pelin Altan, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Cemre Gümeli, Müjde Uzman, Ayşe Tolga gibi isimler omurilik felçlilerine destek oldu.

Dünya çapında milyonlarca kişi çoğunlukla trafik ya da ev kazaları sonucu omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olurken, 2005 yılından bu yana kar amacı gütmeyen ve omirilik araştırmalarını desteklemek adına ‘Wings for Life World Run’ isminde koşular gerçekleştiriliyor.