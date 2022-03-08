Palandöken’de sporcular kıyasıya mücadele etti

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası yarışları Erzurum Palandöken’de başladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Kayak Federasyonu 2021-2022 sezonu Türkiye Şampiyonları Erzurum’da belli oluyor. Federasyon faaliyet programında yer alan Alp Disiplini, Kayaklı Koşu ve Snowboard Türkiye Şampiyonaları bu hafta Erzurum’da gerçekleştirilen yarışlarla belirlenecek. Yıl içerisinde yapılan eleme ve ayak müsabakalarında elde ettikleri dereceler sonrasında Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporcular Erzurum’da kürsüye çıkabilmek için kıyasıya mücadele veriyor.

Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası bugün başlarken tüm yaş kategorilerinde 19 ilden toplam 190 sporcunun katılımı ile Palandöken Kayak Merkezi’nde gerçekleşiyor. Bu müsabakaların ardından Erzurum Kandilli Biathlon ve Kayaklı Koşu Merkezi’nde 10-11 Mart tarihleri arasında Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası 15 ilden 186 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek.

Sezon içerisinde Kayseri ve Erzincan’da yapılan etap müsabakalarının ardından Snowboard Türkiye Şampiyonası 12-13 Mart 2022 tarihlerinde 15 ilden toplam 145 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek.

Yoğun kar yağışı altında Palandöken’de başlayan yarışlar sporculara zor anlar yaşatsa da yarışların ilk gün performansları adeta nefesleri kesti.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yarışların ilk gününün gayet iyi geçtiğini ifade ederek, “Palandöken'de 19 ilden gelen 190 sporcu ile müsabakalara başladık. Türkiye Şampiyonasını yapıyoruz. Sporcular nisan ayına kadar uluslararası yarışlarda mücadele edecekler. Palandöken dünyada tanınan dağlardan biri, bugün ise Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Daha önce büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmış bir kayak merkezi burası ve bu tesis Erzurum'a yakışıyor. Kayak Federasyonu olarak yarışların çoğunu burada yapıyoruz. Yarışların ilk günü hava sert ama yarışlar güzel geçti. Doğa sporcu yaptığımız için bu şartları seviyoruz” dedi.

Müsabakalarda yarın final etapları tamamlandıktan sonra sporculara ödülleri verilecek.