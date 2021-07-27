Paola Egonu kimdir?

Paola Egonu, 18 Aralık 1998’de Padova eyaletindeki Cittadella’da doğdu. Nijeryalı göçmenlerin kızı olan Paola Egonu, voleybola genç yaşta başladı. İlk olarak İtalya Serie B1, A2 ve son olarak A1’e yükseldi. Egonu’nun fiziksel gücü ve olağanüstü yeteneği onu milli takıma götürdü: önce 18 yaş altı (2015) ve ardından İtalyan kıdemli milli takımına geçti.

2019’dan beri Conegliano’da (A1 serisi) Imoco Volley ile oynuyor, kariyerine smaçör ve ters olarak devam ediyor. Forbes dergisi , sportif başarıları nedeniyle Paola Egonu’yu yılın en etkili 30 Yaş Altı Avrupalıları listesine dahil etti.

Kariyeri ve başarıları

Paola kariyerine çok genç yaşta başladı. Cittadella’da yerel olarak oynadı ve kendini çabuk fark ettirdi. 2013-2014 sezonunda Serie B1’de CLub Italia federal takımında yerini aldı. Paola, 2019’dan beri Conegliano’da Imoco Volley ile oynuyor ve kazandığı kupalar:

İki İtalyan Süper Kupa;

Dünya Kulüpler Şampiyonası 2019;

İki İtalyan Kupası;

Scudetto 2020-2021;

Şampiyonlar Ligi 2020-2021.