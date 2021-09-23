Para Tekvando’da millilerden büyük başarı

Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye, 7’si altın 25 madalya kazandı. Türkiye bu sonuçla, genel sıralamada kadınlarda Avrupa şampiyonu, erkekler ve genel sıralamada Avrupa 2’ncisi oldu.

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Avrupa Para Tekvando Birliği tarafından İstanbul'da düzenlenen ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na puan veren şampiyonaya 12 ülkeden 121 sporcu katıldı. Türk sporcular 7 altın, 7 gümüş, 11 bronz madalya kazandı.

Meryem Betül Çavdar, Mahmut Bozteke, Fatih Çelik, Seçil Er, Sabit Köse, Semra Kaya ve Ayşe Işık altın madalya kazanan isimler oldu. Türkiye, takım sıralamalarında kadınlarda Avrupa şampiyonu olurken Rusya ikinci, Kazakistan üçüncü oldu. Erkeklerde Rusya ilk sırayı alırken Türkiye ikinci, Polonya üçüncülüğü elde etti. Genel sıralamada ise Rusya birinci, Türkiye ikinci, Kazakistan ise üçüncü oldu.

BAŞKAN ŞAHİN: SIRADA PARİS 2024 VAR

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda başarı elde eden milli takımı kutladı. Başkan Şahin, “Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın sona ermesinin ardından organizasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Sırada Paris 2024 var. Bunun için de ilk puan şampiyonasını İstanbul'da gerçekleştirdik. Sporcularımız, elde ettikleri sonuçlarla hepimizin yüzünü güldürdü. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Madalya kazanan sporcularımız şu şekilde:

Altın Madalya: Meryem Betül Çavdar (K44 52 kg), Seçil Er (K44 65 kg), Mahmut Bozteke (K44 63 kg), Fatih Çelik (K44 70 kg), Sabit Köse (K41 63 kg), Semra Kaya (K41 47 kg), Ayşe Işık (K41 +65 kg)

Gümüş Madalya: Gamze Gürdal (K44 57 kg), Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız (K44 65 kg), Ayşe Dudu Karatay (K44 +65 kg), Alican Özcan (K44 58 kg), Muhammed Asbala (K41 58 kg), Yıldıray Erdiç (K41 80 kg), Adem Arslan (K41 +80 kg)

Bronz Madalya: Nurcihan Ekinci (K44 47 kg), Büşra Emire (K44 47 kg), Emine Altun (K44 52 kg), Tuğçe Şen (K44 57 kg), Lütfiye Özdağ (K44 65 kg), Mikail Akay (K44 63kg), Muhammet Emir Bıktay (K41 58 kg), Rafet Samet Adıyaman (K44 63 kg), Oktay Atalay (K44 70 kg), Kadriye Turgut (K44 +65 kg), Gülsün Çelik (K44 +65 kg)