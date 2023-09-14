Paris rüyası başlıyor: Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerinde!

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyatları için Japonya, Çin ve Polonya'da düzenlenen elemelere katılıyor. Grup maçları 16 Eylül'de başlıyor.

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılım için mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 16-24 Eylül tarihlerinde Japonya, Çin ve Polonya’da düzenlenen elemelerde yer alacak. Türkiye, “Filenin Sultanları” lakaplı takımıyla, B Grubu’nda yer alacak ve grubunu ilk iki sıradan tamamlayarak Fransa’daki olimpiyat oyunlarına katılımı garantilemeyi hedefliyor.

Ay-yıldızlılar, olimpiyat yolunda ilk olarak Tokyo’da düzenlenen B Grubu maçlarına katılacak ve burada elde edilecek sonuçlara göre ilk iki sırada yer almayı amaçlıyor. Türkiye’nin rakipleri arasında, ev sahibi Japonya, dünya beşincisi Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru bulunuyor.

Olimpiyat elemelerinde ilk iki sıraya giremeyen ülkelerin Paris umutları henüz sona ermiş sayılmayacak. Elemeler sonrasında vize alamayan ülkeler, 2024 Milletler Ligi’nde mücadele ederek olimpiyat kotası hakkı kazanmayı hedefleyecekler.

Türkiye’nin de şampiyon olarak tamamladığı ve dünya bir numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonrasında belirlenecek 2024 yılı sıralamasına göre, olimpiyat elemelerinde Fransa vizesi alamayan ve sıralamada ilk beşe giren ülkeler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı kazanacak.

Fransa, ev sahibi ülke olarak olimpiyat oyunlarına doğrudan katılım hakkına sahip olacak.

GRUP MAÇLARI 3 ÜLKEDE OYNANACAK

Olimpiyat elemeleri, 3 grupta, 3 ayrı ülkede oynanacak. Elemelerde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya’da olimpiyat vizesi için karşılaşacak.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.

İLK SERVİS CUMARTESİ ATILACAK

Filenin Sultanları, olimpiyat yolunda ilk maçını 16 Eylül Cumartesi günü Porto Riko ile oynayacak.

Ay-yıldızlı ekibin karşılaşması, TSİ 07.00’de başlayacak.

Millilerin, Tokyo’daki olimpiyat elemelerinde oynayacağı maçların programı şu şekilde:

16 Eylül:

07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül:

07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül:

07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül:

07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül:

10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül:

13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül:

10.00 Türkiye-Belçika

(AA)