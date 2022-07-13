Pehlivanlar çarpışınca rakiplerini şaşırıp birbirlerine girdiler

25. Sinop Çakıldak Karakucak Güreşleri ve Keşkek Festivali renkli anlara sahne oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sinop’ta düzenlenen 25. Çakıldak Güreşleri ve Yayla Şenlikleri pandemi nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından büyük coşkuyla kutlandı. Yoğun kalabalığın katıldığı festival alanı dron ile havadan görüntülendi. Güreş ağalığı ihalesini 65 bin TL'ye Niyazi Kaya kazanarak, 3 yıldır ağalığı sürdüren Çakıldak Güreş Ağası aynı zamanda Göller Köyü Muhtarı Mustafa Genç'ten ağalığı aldı.

Pehlivanlar rakibini şaşırdı

Başpehlivanlık için yarı finalde yarışan 4 pehlivanın güreşi kıran kırana mücadeleyle geçti. Rakibini devirme hırsıyla güreşen iki grup çarpışınca dikkatleri dağıldı, güreşçilerden biri bunu fırsata çevirmek isterken, yanlış rakibe saldırdı. Neye uğradığını şaşıran pehlivan kendini saldı. Diğer pehlivan ise karşıda boşta kalan güreşçiye yönelince o anlar izleyenleri güldürdü. Durumu fark eden pehlivanlar bir süre alkış aldıktan sonra tekrar maça döndü.

Müsabakaların sonunda Samsun Ladik'ten gelen Ali Rıza Kaya, 25. Çakıldak Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan oldu. Yeni başpehlivan, yeni güreş ağasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.