Pekin’de Kamila Valieva’ya büyük şok

Yasaklı madde tartışmalarının gölgesinde yarışan 15 yaşındaki Rus buz patenci Kamila Valieva, 4’lü ‘toeloop’ ve 3’lü ‘lutz’ atlayışlarında düşünce madalya şansını kaybetti.

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Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nda merakla beklenen performans, hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Kadınlar buz pateninde kısa programı lider kapatan ve altın madalyanın en büyük favorisi olan Kamila Valieva, Maurice Ravel'in Bolero'su eşliğinde serbest program performansını sergilerken 4'lü ‘toeloop' ve 3'lü ‘lutz' atlayışlarında düşünce madalya şansını kaybetti.

Yasaklı madde kullandığı ortaya çıkan ancak 15 yaşında olması nedeniyle ‘koruma altında' olduğu için ceza almayan Rus sporcunun takım arkadaşları Scherbakova ve Trusova altın ve gümüş kazandı. Kürsüyü Japon Sakamoto tamamladı.