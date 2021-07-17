Pınar Akyol Avrupa şampiyonu

Milli atlet Pınar Akyol, Avrupa U20 Şampiyonası’nda gülle atmada altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; Estonya’nın başkenti Tallin’de devam eden Avrupa U20 Şampiyonası’nda milli atlet Pınar Akyol’dan gururlandıran haber geldi. Akyol, gülle atmada elde ettiği 16.80’lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

İLK MADALYA MERT KAHRAMAN’DAN GELMİŞTİ

Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'nin ilk madalyası Mert Kahraman'dan gelmişti. Mert Kahraman, 10 bin metre yürüyüş mücadelesinde en iyisi derecesini gerçekleştirerek gümüş madalya elde etmişti. Mert Kahraman, finişe 42:32.19 ile ulaşmış ve en iyi derecesini yarım dakika geliştirmişti.