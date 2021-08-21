Pınar Akyol’dan gümüş madalya

Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye adına gülle atmada mücadele eden Pınar Akyol, gümüş madalya kazandı.

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Kenya’nın başkenti Nairobi’de devam eden 19. Dünya U20 Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’nin ilk madalyası Pınar Akyol’dan geldi. 2003 doğumlu Pınar Akyol, finalde 16.72lik derecesiyle ay yıldızlı takıma Nairobi’deki ilk, tarihteki ise 9’uncu dünya U20 madalyasını getirdi.

Bu yıl aynı yaş grubunda Avrupa şampiyonluğunu ve U23’te Avrupa kupasını kazanan Pınar Akyol, Dünya U20 Şampiyonası’nı da boş geçmedi. Yarışmaya dünya sıralamasının lideri olarak giren Pınar Akyol, istediği atışı yapamasa da gümüş madalya almayı bildi. Yarışma sonrası çok yaklaştığı şampiyonluğu kaçırmanın burukluğu içinde olan Pınar Akyol, “Gelecek yıl yeniden Dünya U20 Şampiyonası var. Bir madalyayı cebime koydum, ikincisini de gelecek yıl kazanacağım ve bu kez altın olacak” diye konuştu.

Pınar Akyol, madalyayı Türkiye’de son zamanlarda meydana gelen yangın ve sel felaketlerinde yaşamını yitirenlere adadığını ifade etti.